前立委郭正亮日前指出，蔡政府7年內與9個邦交國斷交，預算卻逐年增加，是因為找了許多外賓來台大內宣，遭外交部回嗆「令人髮指」。對此，郭正亮今（31）日回嗆「頭殼有問題」，並反問外交部，他講的東西有什麼不對？

郭正亮日前在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，儘管蔡政府執政7年丟了9個邦交國，但因台灣的外交大多是金錢外交，因此原用於援外的錢，現可被用於邀請外賓。而針對郭正亮的指控，外交部則發新聞稿回擊，相關說法不實、「自甘落入中國對台『認知作戰』及介選圈套，與中國假訊息攻擊遙相呼應」，其意圖令外交部同仁髮指，並且喊話，期待國人發揮媒體識讀能力，唾棄惡意不實之評論。

郭正亮今在其主持的網路節目《亮劍台灣》被問到相關話題時回應，外交部「頭殼有問題」，並反問，蔡政府與9個邦交國斷交，外交預算卻逐年上升，還找了不少外籍人士來台大內宣，「難道這沒有花錢？我講的東西有什麼不對？」

郭正亮也嘲諷，外交部會出面批評他，是部長吳釗燮要求的，因為他的話「刺痛了吳的本質」。