確實安裝住宅用火在警報器，得以在火勢尚未擴大前提前應變，將損害降到最低，成功化解祝融危機。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

消防局說，住警器再好用，民眾領回家若未確實裝設恐功虧一簣，因此提醒縣民，務必詳閱盒內說明書，才能發揮住警器即早偵知火煙的防護功效。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

消防局提醒民眾，若是裝設較早也要注意電池年限，一般鋰電池使用大約10年，也呼籲民眾要檢查電池年限，確保住警器能正常使用。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣消防局近年積極推廣住警器，凡透天厝、非設有火警自動警報設備的5樓以下住宅，只要過去沒申請過住警器的民眾，每戶都可申請1組，從2020年開始開放線上申請，短短3年安裝率從57％提升至99％，消防局提醒裝設較早的民眾電池將到年限，呼籲要檢查置換，以確保住警器能正常使用。

彰化縣已經推廣住警器將近10年，從一開始安裝率32.23％、57％後一度遇到瓶頸，從2020年開始化被動為主動，設立線上申請系統，各消防隊也主動出擊，上街推廣住警器的重要性，讓安裝率提升至99％。

彰化縣消防局指出，住警器成功阻攔火勢擴大的案件從2019年的9件，提升到2020年20件，2021年更高達64件，今年1至7月也累積15件，因確實安裝住宅用火在警報器，得以在火勢尚未擴大前提前應變，將損害降到最低，成功化解祝融危機，

消防局說，住警器再好用，民眾領回家若未確實裝設恐功虧一簣，因此提醒縣民，務必詳閱盒內說明書，才能發揮住警器即早偵知火煙的防護功效。另外也提醒民眾，若是裝設較早也要注意電池年限，一般鋰電池使用大約10年，呼籲民眾主動檢查，確保住警器能正常使用。

消防局強調，線上申請系統留有申請民眾的電子信箱，因此系統會主動中民眾注意年限，以測試器材是否正常，強調民眾需養成居家財產自我保護的防災正確觀念，才能有效降低火災件數，使彰化成為美好幸福城市。

彰化縣長王惠美也說，感謝議長謝典林及議員們預算支持，還有善心企業人士捐助住警器，讓彰化縣住警器線上申請系統上線不到3年時間，安裝率從57％躍升至99％，強化彰化住宅防火安全，使彰化成為美好幸福城市。