綠營新竹市議員楊玲宜28日在臉書發文邀功，稱自己成功為東大路周邊里民爭取到增設「夜間閃爆警示燈」，結果遭網紅Cheap批評「閃燈跟寫一個慢字是最爛的，比測速還爛」，殊不料楊玲宜先是刪除Cheap留言，再嗆「一堆外來自以為正義魔人，在我眼中是什麼事也做不了的屁」，引爆網友不滿。楊玲宜默默改掉貼文後，又把矛頭指向新竹市長高虹安，然而竹市府也拿出證據回擊了。

楊玲宜在臉書粉專「北區超正。派，我是楊玲宜」提到，因為往東大路的車速都較快，住在巷子內的居民要出來都要非常小心，此路段也經常出車禍，讓大家人心惶惶，因此有里民跟她陳情，於巷口裝設閃爆燈。她強調，在自己跟警察局以及交通隊會勘後，確認有必要裝設的需求，也成功爭取到該設施。

但一向關心行人路權的Cheap隨即來提醒，「正確的方法應該用工程去降低車速，有錢就蓋實體工程縮減車道，沒錢也可以劃標線」，但遭到楊玲宜封鎖、刪除，這也讓Cheap怒轟「毫無民主素養。」

Cheap更在自己臉書發文表示，民進黨新竹市北區市議員，aka小智市長嫡系子弟兵楊玲宜，沒看過這麼沒民主素養的，「跟人本交通背道而馳、得罪廣大年輕人，我就看你下次選不選得上，我們一定照三餐關心你」，你下次選舉，我免費幫你拍影片宣傳，你先去看看我的訂閱數，看能不能影響你的選情，新竹市可是連沒樁腳的高虹安都可以選上的地方。

楊玲宜看情況不對，又在臉書發文轟高虹安，稱該路口的改善有許多方式，像是增設路燈強化照明、路口警示燈、甚至是交通號誌的增設，不過在許多意見往返下，「高虹安帶領的新竹市府始終沒有回應，我們提出的改善方式，對於市府的財政絕對不是重大負擔，小型工程款甚至是開口契約都能解決，令人不解的是居民的期待就像是丟到水裡，最後只能屈就於下下策的爆閃燈。」

然而新竹市政府今（31）日公布一份楊玲宜服務處的來函，並表示針對議員提及該地車禍頻傳一事，經向警察局調閱事故紀錄，該路口今年迄今並無事故紀錄；另議員提及「該路口屈就於下下策的爆閃燈」，經查，實為議員主動發函警察局交通隊要求設置。

竹市府貼出楊玲宜的函文。（圖取自新竹市政府官網）

新竹市政府還強調，民眾、里長或議員如有建議，交通處皆會積極辦理會勘，6月份交通處即配合該位議員會勘，經評估後亦第一時間畫設楔型標線及慢字等來提醒用路人，以提升用路安全，絕無議員所述沒有實質作為。

此外，竹市府發言徐千晴也補充，今天市府尊重民代、配合議員要求增設「爆閃燈」，事後卻被說是下下策，如不配合辦理恐怕會被罵得更難聽，平時市府交通處、警察局同仁經常配合該位議員會勘，然議員失言後卻將自己的提案卸責給市府單位，實在讓人看不下去！對於Cheap的建議，新竹市政府也表示認同，未來會積極朝此方向進行。

隨著Cheap跟新竹市政府的回應出現，網友也紛紛到楊玲宜臉書狠酸，「要跟cheap戰？你要確欸？」、「超派」、「笑死，開始打別人了」、「先封鎖再解釋，好棒棒」、「發現打不贏只好轉移焦點，啊是要解除封鎖了沒」、「你自己都被罵成豬頭了，還在那邊高虹安」。