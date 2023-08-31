苗栗頭屋鄉89歲涂姓老翁日前手機接獲來電，電話那一頭叫了一聲「爸」，老翁卻自己稱呼對方是否為其媳婦，對方也就順藤摸瓜的回應，一番閒聊之後，對方稱要借款，老翁隨即至郵局取款22萬元欲匯給對方，經警方趕到極力勸說及時成功阻詐。
苗栗警分局頭屋分駐所警員謝孟軒日前接獲郵局行員通知，趕赴現場發現涂翁臨櫃填單匯款，經了解該匯款已在前1天匯出，但因帳戶遭警示未成功轉匯，經隔日涂翁欲再次匯款時，行員察覺有異及時通知員警到場。
員警當場解釋是詐騙集團典型的「猜猜我是誰～假親友」話術。並說明該匯款帳戶已遭警示，及時戳破詐騙伎倆，老翁才恍然大悟，感謝警方及郵局行員讓其保住辛苦血汗錢。
苗栗警察分局呼籲民眾如接獲任何來路不明電話或訊息，請細心查證勿驚慌，如無法判斷是否詐騙可以撥打110或派出所電話尋求協助，千萬不可以掉以輕心，輕易取信他人導致財物損失。
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