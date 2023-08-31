淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山近日針對時事發表看法，但師範大學教授范世平指出，趙在疫情解封後多次來往大陸，與陸官方有互動，質疑趙的背後是否代表大陸出手了，讓趙難以接受，今（31）日上午在廣播節目宣布將與律師討論狀況，只要有機會勝訴就一定會提告。

趙春山今日在廣播節目《千秋萬事》表示，疫情解封後他僅去過2次大陸，一次是跟國民黨一起，另一次是到上海參加一個研討會，完全沒有多次前往大陸的狀況，沒想到還被說跟陸官方有互動，是「銜命」來促進在野整合；趙春山認為，此說法是在指控他可能觸犯反滲透法，公然替大陸介入台灣選舉。

「我生平第一次想告人！」趙春山指出，雖然他早已習慣被戴紅帽子，對類似言論不太在意，但本次選舉他非常期待非綠能整合，若自此時被戴紅帽，將會對推動整合有很大的影響，因此不得不提告，但他也坦承從沒想過第一次想告人，對象就是自己的學生。

趙春山透露，他在淡江與政大任教時，各式各樣、不同立場的學生都有，如目前很多綠營政治人物都曾是他學生，但他上課從沒有顏色問題，所以學生跟他的關係都相當不錯，甚至連范世平的教授升等論文都是他負責審的，不解范怎會完全不求證就這樣對待自己。

趙春山提到，今日將會與律師討論，如果告不贏就算了，但如果有勝訴的可能性，那就非告不可，並說除了已經答應好的節目外，未來不管勝訴還是敗訴，都不會再上任何節目談兩岸，「在下退出兩岸研究，我會寫文章，但我絕對不上任何節目，我不再講話。」