桃園市龍潭區梅龍路八德段及周邊居民成立自救會，當地社區掛滿抗議布條，控訴龍科擴建不合理徵收。（蔡明亘攝）

桃園市龍潭區八德里31日成立反對龍科擴大土地徵收自救會，立委呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良及劉熒隆皆不分藍綠到場聲援。（蔡明亘攝）

桃園市龍潭區八德里31日成立反對龍科擴大土地徵收自救會，民眾高喊誓死捍衛家園。（蔡明亘攝）

行政院推動桃園市龍潭科學園區擴建3期，面積158.59公頃，私有土地達87.61％，繼日前公聽會居民抗議反對不合理徵收後，龍潭八德里今成立反對龍科擴大土地徵收自救會，大批民眾高喊「反迫遷、反掠奪、誓死守護家園」，預告9月12日將前往凱道，號召更多居民向總統府陳情。

反對龍科擴大土地徵收自救會長張乃元指出，龍科3期擴建徵收影響約160戶、共3000人，其中不乏居住超過百年的家族，甚至要拆遷學生人數仍有200多人的德龍國小，對居民生活造成嚴重衝擊。7月26日首場公聽會後，反徵收居民已連署陳情書至總統府、桃園市政府、竹科管理局，認為擴廠需求不明，不符徵收要件，迄今未收到正面答覆。

龍潭梅龍路八德段及周邊居民自救會代表，今齊聚掛滿抗議布條的宏福社區口，眾人控訴政府不合理徵收，高舉抗議布條與手板，喊道反對家園迫遷、誓死捍衛家園等語，立委呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良及劉熒隆皆不分藍綠到場聲援。有居民大嘆，辛苦工作好不容易在此買房，如今人老了，叫他如何搬遷，還有人才剛搬來就得知要被徵收，嗆政府若徵收是毀人一生。

張乃元表示，居民們相當無助，希望竹科管理局和政府單位，能聽見他們微小的聲音，回覆他們的訴求，他強調「沒有要反對經濟發展與產業繁榮」，但至少要保障他們最基本的權益。公聽會後，許多社區長輩吃也吃不下，睡也睡不好，難道這些困擾是他們自找的嗎？居民該如何面對？

張乃元也說，無助的小市民們被迫站出來表達訴求，盼政府要公平合理，而非不公不義，他們會用選票、實際行動抗議，預計9月12日前進凱道，親自向總統府陳情。

徐玉樹提到，龍科擴建徵收案在龍潭八德里造成巨大震撼，居民們並非反對土地徵收，而是不合理的建物徵收，附近社區約有100多戶，但以現今徵收原則，建物估價會以折舊概念評估市價，因此許多人被迫搬遷去他處，根本買不起房，甚至還有人房貸都還沒繳完就要拆遷，相當痛苦。

徐玉樹說，居民們只是想要一個安身立命之處，但政府卻以支持產業、地方進步等理由強推擴建計畫，嚴重違反人權，若政府執意如此，抗爭一定會繼續擴大，也盼桃園市長張善政以大家長身分，為鄉親說幾句公道話。