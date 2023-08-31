昔日曾採訪並被鴻海創辦人郭台銘提告的媒體人臧家宜昨（30）日在臉書提到，郭在10幾年前受訪時，曾大罵總統蔡英文是「老處女」，要求郭台銘為仇女言論向蔡英文與全國婦女道歉。對此，郭辦發言人黃士修回應稱，臧曾因恐嚇郭台銘犯刑法之恐嚇取財罪，被法院判刑1年10個月，才對郭台銘心生怨恨。

臧家宜昨在臉書提到，前衛生署長楊志良日前因「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文」這番話，被外界批評，郭台銘立即切割並稱楊志良有些脫稿，黃士修還要楊志良道歉。臧家宜質疑，郭台銘在十幾年前接受她訪問時，大罵蔡總統是老處女，「請問郭台銘要不要出來向婦女們道歉？」

臧家宜進一步指，當年採訪的時候，郭台銘左邊罵罵、右邊罵罵，說的盡是不入流的話，講到蔡英文的時候，竟用老處女這三個字來形容蔡總統，讓現場的眾人只能乾笑帶過。臧家宜更強調，音檔是當時採訪錄音的節錄，現場有很多人證都還健在，不是下流的AI造假音檔。

對此，黃士修今回應表示，臧家宜曾因恐嚇郭台銘，犯刑法之恐嚇取財罪，被法院判刑1年10個月，才對郭台銘心生怨恨。黃士修說郭辦可以理解，但認為不應以陳年舊案，藉機進行政治攻擊。