空中俯瞰埔里LED紫光示範農田神秘又浪漫，意外成為網紅旅遊打卡熱點。（南投縣政府提供）

南投縣政府祕書長洪瑞智親自頒發210萬獎勵金給參與這次示範計畫的暨大與產銷班農友，呼籲農友改用LED照明省電又環保。（南投縣政府提供）

減碳不減產還有獎金拿！南投縣政府31日邀請國立暨南國際大學與埔里蔬菜產銷班，分享10公頃範區改裝LED照明後，年節電17.8萬度，減碳不減產的經驗，呼籲農民踴躍響應，一起朝減碳淨零農業的方向努力。

南投縣府推廣節能與地方產業特色作結合，今天在縣府舉行112年度「LED燈照茭白筍田擴散示範場所建置與節電推廣計畫」成果發表會，執行該計畫的暨南大學應用化學系教授郭明裕指出，埔里鎮為全國筊白筍最大產地，農民多以光照種植技術調節產期達到提升產能效益，但傳統高壓鈉燈為420瓦，不僅需負擔高額電費，更衍生光害問題。

執行計畫教授郭明裕說，透過這次縣府提供獎勵措施，暨南大學與埔里鎮蔬菜產銷班第46班共同提案，除將原高壓鈉燈汰換成更省電且適合植物生長之紫紅光波的LED燈，瓦數降為80~100瓦，有效減省電費達2／3，減輕夜間燈照對環境的影響外，也提升國道6號出入口用路人安全，紫色夢幻的夜間照明也引起討論，意外成為打卡熱點引進觀光人潮。

南投縣政府秘書長洪瑞智今天親自主持並頒發210萬元獎勵金給執行該計畫的團隊，他說，今年獲補助的「LED燈照茭白筍田擴散示範場所建置與節電推廣計畫」，就是由暨南大學與埔里蔬菜產銷班35位農友提出，10公頃面積的示範專區汰換300盞高壓鈉燈，改裝LED照明，每年約可節約17.8萬度用電，環保又省電費。

「淨零減碳從產業做起」！縣府建設處表示，縣府鼓勵農民更換傳統高壓鈉燈，改用LED燈，提升光照種植效能，2年2階段共規劃2處示範區計20公頃，51位農友參與推動，去年第1階段競賽活動節電11.1萬度，今年第2階段節電17.8萬度，合計共減少用電量28.9萬度，有效降低光害，成本用電支出，收成還不減量，成果斐然。

縣府呼籲農民踴躍改用LED燈照茭白筍田，提升生產效能，減少用電支出，為環境永續盡一分心力，縣府將持續向中央爭取示範專區經費補助，減少農民負擔，讓埔里茭白筍生產更具競爭力。