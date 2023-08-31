台北富邦勇士上賽季的辛特力、強森與塞瑟夫三位洋將全數歸位後，團隊戰力再補強，31日宣布與來自美國的七呎中鋒石門(Stephen Zimmerman Jr.)正式簽約！石門生涯首度來到台灣，將與勇士一同征戰PLG及EASL東亞超級籃球聯賽賽事！

身高213公分、體重108公斤，石門現年26歲，來自美國田納西州。高中時期曾入選2015年全美麥當勞高中明星賽，大學就讀於內華達大學拉斯維加斯分校，大一賽季場均10.5分、8.7籃板與2阻攻。

石門於2016年投入NBA選秀，並以第二輪第41順位被奧蘭多魔術選中，2016-2017賽季共為魔術出賽19場賽事。2016年至2019年期間也於NBA G聯盟出賽，曾有單季平均13.6分、9.2籃板、1.3阻攻的表現。2019年後前往德國、捷克及澳洲效力，2022年於日本B2聯盟為福岡新銳出賽12場，繳出10.7分、7.4籃板、2.1助攻1.4阻攻的數據。高大厚實的身材，搭配在禁區的進攻手段，年僅26歲的石門將為勇士提升禁區優勢，讓團隊隊形更加完整。

提到富邦勇士首度和石門合作，領隊蔡承儒表示：「為了準備今年密集的賽事，我們將以四名洋將的配置出發，除了確保洋將們能健康完成賽季，在陣容運用上也讓教練團有更多的靈活性。石門在攻守兩端都有很好的身手，也是一名很有團隊意識的球員，相信他能為球隊做出很大的貢獻！」