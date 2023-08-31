約翰．威廉斯與小澤征爾的緣份，可以追溯至1980年代，當時約翰．威廉斯擔任波士頓大眾管弦樂團首席指揮，而鼓勵他拿起指揮棒、開啟指揮生涯的不是別人，正是時任波士頓交響樂團音樂總監的小澤征爾。 兩人相知相惜，建立起長期的友誼。（讀者提供／李欣恬台北傳真）

睽違30年，奧斯卡獎電影配樂大師約翰．威廉斯將在本周末再度造訪日本，擔任「小澤征爾松本音樂節」音樂會的指揮，這次他也是為了摯友、指揮家小澤征爾而來，台灣的觀眾在北、高兩地，也可以看到這場音樂會轉播。

約翰．威廉斯與小澤征爾的緣份，可以追溯至1980年代，當時約翰．威廉斯擔任波士頓大眾管弦樂團首席指揮，而鼓勵他拿起指揮棒、開啟指揮生涯的不是別人，正是時任波士頓交響樂團音樂總監的小澤征爾。

兩人相知相惜，建立起長期的友誼，2003年小澤征爾卸任時，約翰．威廉斯還創作了一首《致敬！（為征爾）》（Tributes！(For Seiji)）的樂曲，題獻給這位指揮大師，本曲這次也將在「2023小澤征爾松本音樂節 in Taiwan」再次演出。

約翰．威廉斯是史上得到最多葛萊美獎的紀錄保持人，畢生參與上百部電影的配樂工作，並且寫出眾多膾炙人口的經典片段，不論是《超人》中騰雲駕霧的英雄飛行、《星際大戰》裡代表著黑暗勢力的帝國進行曲、《哈利波特》裡充滿奇幻風格的主題旋律，或是《辛德勒的名單》中如泣如訴的小提琴獨奏，都是讓人一聽就印象深刻，能立刻從樂曲聯想到電影畫面的經典旋律，這次都將在約翰．威廉斯的指揮下，透過齋藤紀念管弦樂團呈現。

該場音樂會，除了約翰．威廉斯親自指揮的曲目，本次參與音樂節的法國指揮家德涅弗（Stephane Deneve）也將指揮《敲響鐘聲！》（Sound the Bells!）、《致敬！（為征爾）》、《遠離家園》、《E.T.》等樂曲。

全場約翰．威廉斯作品，加上約翰．威廉斯睽違30年訪日，讓今年小澤征爾松本音樂節的「樂團音樂會B」場次未演先轟動，甚至最終讓主辦單位採用「抽籤」購票方式，以示公平。台灣觀眾能跨海參與的「2023小澤征爾松本音樂節 in Taiwan」，則是採報名順序制，名額有限，報完為止。

「2023小澤征爾松本音樂節 in Taiwan」由小澤征爾松本音樂節執行委員會策劃，MUZIK謬斯客國際有限公司與Clover Arts Inc.製作，預計在9月3日於台北微風廣場8樓微風影城、高雄衛武營樹洞電影院舉辦，台北場有15：30與19：00兩場次，高雄場在衛武營國家藝術文化中心，19：00為唯一場次。