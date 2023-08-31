「入選餐廳」部分，包括君品「雅意」、晶華(2707)旗下台北晶華「Robin's鐵板燒」及「晶華軒」，寒舍旗下台北喜來登「辰園」、台北寒舍艾美「寒舍食譜」，以及漢來美食(1268)位於高雄漢來飯店館內的「福園」及「紅陶上海湯包」，今年均續獲入選。

至於遠東集團旗下台北遠東香格里拉「香宮」、漢來美食的台中「名人坊」，及晶華集團旗下的高雄晶英國際行館「Ukai-tei」，今年則未名列「入選餐廳」名單。

雲品對此表示，頤宮連6年獲米其林三星肯定，對持續努力精進的全體夥伴為再次鼓舞與肯定，加深對細節的重視與執著。未來將繼續致力提升服務、料理與餐飲文化，關注全球氣候變遷對食材料理的影響，盼注入永續思維與在地創生理念，打造更完整獨特的餐飲體驗。

國賓則表示，A Cut牛排館去年因台北國賓危老改建搬遷而未獲米其林評鑑，重新開幕近1年後，於今年重獲一星肯定，足證「A CUT」穩居「殿堂級牛排館」美譽。行政總主廚凌維廉表示「A CUT再次做到了！」，感謝董事長許育瑞及公司支持，也感謝評審肯定。