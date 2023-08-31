根據最新爆料數據指出，超思今年3-7月已進口8814萬顆的巴西雞蛋，佔1億4531萬顆進口蛋的60％，其次依序為台農發3144萬顆；中央畜產會1643萬顆；羽禾594萬顆；甲統103萬顆等。（取自「Lin bay好油」臉書粉專）

農委會(現農業部)於今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，截至7月底止總共已進口約1億4531萬顆蛋，根據最新爆料指出，資本額僅50萬的1人公司「超思」整整進口8814萬顆雞蛋，佔總進口量超過60％，超過其他本次進口商的總和。

根據在野黨團日前公開的資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬；我國進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。

其中爭議最大的是資本額僅50萬的超思公司，該公司去年9月5日才核准設立，登記機關為高雄市政府經濟發展局，據該公司資訊指出，董監事僅為「秦語喬」1人。

超思雖然資本額僅50萬，但該公司營業項目包含國際貿易、農漁產品批發、菸酒批發業、食品批發、服飾業批發、農藥批發、肥料批發業、文教育樂用品批發、汽機車批發、資訊軟體批發、電子材料批發、農漁畜產品零售、投資顧問、產品設計等近50項，業務玲琅滿目、包天包地。

細查其他以秦語喬為負責人核准成立的公司，發現有家「岡山吳記蛋行」，但該蛋行目前已歇業，本次進口雞蛋數量在國貿局網站也備註「廠商申請不公開」，外界難查具體進口數量。

但根據最新爆料數據指出，超思今年3-7月已進口8814萬顆的巴西雞蛋，佔1億4531萬顆進口蛋的60％，其次依序為台農發3144萬顆；中央畜產會1643萬顆；羽禾594萬顆；甲統103萬顆等。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘分析，根據關務署的統計資料，巴西進口雞蛋平均到關口價格約每顆5.1元(新台幣)，加上關稅30％、預繳營業稅5％，清完關的成本為5.1X1.3X1.05為6.98元。

林裕紘表示，超思一共進口了8814萬顆巴西雞蛋，假設該公司都做佛心不賺錢，自己出300個貨櫃的吊櫃跟運輸，自己吸收700萬退櫃的費用（被驗到4櫃有藥殘大概要虧700萬），不把吊櫃、運輸、檢出藥殘退櫃等成本疊加上去，等於繳了2.58億的稅，做了6.16億左右的營業額，「資本額50萬的小公司不到1年創造了超過6億的營業額，而且一切合法，簡直太勵志」！