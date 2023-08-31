城南里水溝被海水倒灌淹沒。（台南市議員蔡麗青提供／程炳璋台南傳真）

台南市議員蔡麗青與居民、各單位商討解決庄頭屢屢發生積淹水對策。（台南市議員蔡麗青提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區城南里31日因大潮引發海水倒灌，積水淹至腳踝，里民不滿自7月底以來連淹3次，要求在城南大排新設抽水站與水閘門，由於作區域防護的經費較高，台南市水利局表示正在評估，居民短期可使用防水檔板應急。

「超級藍月」天文現象登場引發大滿潮，預計沿海潮位飆高，台南市水利局日前聲稱已作好萬全準備，不料安南區土城部落仍發生海水倒灌，海水從原有的閘門以外的區域灌入，附近街道從上午7時開始積水，直到11時退潮才逐漸退去。

土城部落自7月底杜蘇芮颱風過境發生積水，8月10日西南風帶入豪大雨再度積水，31日城西街249巷與61巷又再發生水淹腳踝，居民一早歷經4小時的淹水惡夢，滿腔怒火爆發，一邊堆沙包清理家園，一邊抱怨「沒下颱風雨竟然還淹水」。

台南市議員蔡麗靑表示，城南路水溝旁雖作好1座水閘門，這次海水卻意外從其他區域倒灌，儘管事先備有3台移動式抽水機，但箱涵的水已滿，抽入的水不斷反溢出來，未起作用。

蔡麗青表示，土城部落過去一直未爭取作抽水站經費，1個多月以來3度淹水令居民苦不堪言，近年水位年年高漲，未來可能成為常態性季節淹水，要求即刻設計規畫城南大排水閘門與新設抽水站，擋水、抽水並行，尋求永久性解決土城水患。另對淹水戶給予經費補助，補貼家戶損失。

台南市水利局表示，城南路附近地勢低窪，這次颱風雖未入境，低氣壓助長潮位變高，加上天文大潮，造成海水倒灌，正檢討作區域防護設施，將涉及徵收土地經費高，尚在評估中，短期可以防水擋板應急。

根據氣象局資料，台南市31日的滿潮較海平面高127毫米，9月1日上午9時還有一波滿潮，預計高出海平面123毫米。台南市水利局表示，1日颱風已較遠離，滿潮位也較低，海水倒灌災情會趨緩。