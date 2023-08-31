Pixel 8將搭載Tensor G3處理器，Pro使用6.7英吋的三星OLED螢幕，後置5,000萬畫素主鏡頭，以及6,400萬畫素超廣角鏡頭、4,800萬畫素GM5長焦鏡頭。
Google 10月4日發布新手機Pixel 8
Google發布今年新品發表會的時間，落在美東時間10月4日上午（台北晚間10點），將於紐約舉行，並在YouTube上直播。預計發表Pixel 8系列智慧型手機，以及Pixel Watch 2智慧型手錶。
Google發布今年新品發表會的時間，落在美東時間10月4日上午（台北晚間10點），將於紐約舉行，並在YouTube上直播。預計發表Pixel 8系列智慧型手機，以及Pixel Watch 2智慧型手錶。
Pixel 8將搭載Tensor G3處理器，Pro使用6.7英吋的三星OLED螢幕，後置5,000萬畫素主鏡頭，以及6,400萬畫素超廣角鏡頭、4,800萬畫素GM5長焦鏡頭。
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