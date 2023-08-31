Pixel 8將搭載Tensor G3處理器，Pro使用6.7英吋的三星OLED螢幕，後置5,000萬畫素主鏡頭，以及6,400萬畫素超廣角鏡頭、4,800萬畫素GM5長焦鏡頭。

《科技》7月前20大智慧機榜 蘋果、三星各搶7席
三星推全球首款Dual 4K UHD曲面螢幕 搶占電競市場
「顯」耀台灣．「視」界第一 顯示科技新浪潮
#三星 #Pixel #萬畫素 #Google #日發布