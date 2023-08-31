輕颱海葵目前中心位於台北東南東方1240公里的海面上，向西北移動，中央氣象局預計明天下半天發海警，周六最接近台灣。據日本氣象廳預測，海葵暴風圈可能掃過台灣北部、東北部地區，帶來強烈風雨，最快明天升級強颱（台灣定義的中颱）。

日本氣象廳指出，海葵颱風以每小時20公里速度往西北西加速移動，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，預計明天（9月1日）升級成強颱（台灣定義的中颱），海葵將從沖繩本島與先島群島中間穿過，為沖繩帶來大雨，接著周六、日（2、3日）從台灣北方海面經過，是對台灣影響最大的時刻，暴風圈可能掃過台灣北部與東北部。

日本氣象廳表示，海葵遠離台灣後朝西北西走，預計周日（3日）登陸大陸，沿著沿岸持續北上。

我中央氣象局指出，明天受到蘇拉、海葵外圍環流影響，全台有雨，預計海葵明天下半天增強為中颱，並在明日發布海警，周六海葵離台較近，北部、馬祖影響最大，但海葵位處低壓帶，若路徑稍偏移，對台影響差異甚鉅。