國民黨總統參選人侯友宜近日「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策，獲得廣大迴響，行政院長陳建仁今天在院會指示衛福部、勞動部研議多元認定方式。衛福部長薛瑞元表示，下午就會開會討論，將針對失智症患者、身心障礙者等可能無法通過巴氏量表的族群，研擬多元評估方式。

台灣人口快速高齡化，根據現行規定，目前主要以「巴氏量表」作為外籍看護申請標準。侯友宜29日表示，當選總統後將重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護；30日再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔。

陳建仁今天上午在行政院會指示，研議符合照顧事實且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、不分疾病型態或經濟能力，讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

薛瑞元今天午間接受媒體聯訪表示，巴氏量表主要是評估身體自主能力，但有些狀況是，民眾可能有照護需求但無法通過巴氏量表，導致民眾求助無門，因此需看看是否有其他方式做為補充。

薛瑞元以失智症患者為例，可能在評估巴氏量表時都能夠完成操作，但平時失智情況容易遊走迷失，需要有人陪伴，也許用其他方式就可以申請，例如專科醫師診斷、臨床失智評估量表（CDR）等。

薛瑞元再舉例，身心障礙者亦可能有照顧需求，但無法被巴氏量表評估，可能會訂定一個標準，哪個種類、達到什麼程度，就不需經過巴氏量表。他透露，今天下午衛福部就會開會討論，研議申請外籍看護工的多元評估方式。

不過，對於侯友宜加碼提出的「70到79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表」，薛瑞元認為不太妥當，因為每種癌症不同，例如皮膚癌二期可能是表面上有一個2、3公分的病灶，處理方式就是割掉，治療後就跟一般人無異，「為什麼是癌症？中風不是更需要別人協助嗎？」如果用疾病類型來判斷是否有照護需求，並不太妥當。