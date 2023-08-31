桃園吳姓及李姓屋主原本將房屋出給全家便利商店使用，但後來收回房屋轉租給7-11超商，全家提告求償，台北地方法院認為，依租約規定屋主收回不是自用，全家有第一優先承租權，但屋主卻未告知轉租給統一超商，至其經營利益受損，判屋主須賠償100萬元。可上訴。

全家便利商店公司提告主張，2010年與吳姓及李姓屋主簽約，承租坐落桃園市的1樓房屋作為經營便利商店之用，租賃期間到2020年，且租賃期滿，擬收回本房屋自用時，應於期滿6個月前對公司通知，違反者，公司自租賃期滿一年，不負遲延返還房屋之責任。

全家表示，吳及李在2020年表示租期屆滿後將收回不再續租，但收回後並非供其自用，而另行出租給同業、統一超商股份有限公司供7-11超商使用，房東因違約將房屋另行出租予統一超商，致公司受有無法繼續經營便利商店之所失利益，須賠償100萬元。

台北地方法院審理認為，吳及李將房屋收回不是自用，而是另行出租予統一超商，但全家依租約的約定，原享有第一優先承租權，並可以在租約到期後1年内繼續承租使用系爭房屋經營便利商店，卻因房東未將統一超商承租之條件通知全家，致其無從行使優先承租權，侵害其優先承租權，判賠100萬元。可上訴。