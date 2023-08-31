中部科學園區西南向聯外道路8月初啟用通車，民眾可從中科越過台灣大道直上國3龍井交流道，台中市交通警察大隊首派「無人機警察隊」採無人機空拍交通觀測，空拍畫面隨時傳回警察局勤務指揮中心監看因應，可靈活調派警力疏導交通，並呼籲用路人勿違規、遵守交通規則。

警方表示，中部科學園區西南向聯外道路連結台灣大道、向上路、國道三號龍井交流道，東起西屯路，從都會園路的路口向西行，最後銜接台灣大道與特五號道路（中興路），紓解中科工業區來往台灣大道的龐大車流，因串聯西屯、沙鹿、龍井區域，預期西屯路三、四段至台灣大道周邊道路上、下尖峰時段，車流量俱增。

為維護全線交通狀況，警方利用無人機空中俯拍視角及即時影像回傳功能，同步掌握台灣大道、西屯路、向上路延伸國道3號龍井交流道等周邊區域交通流量即時觀測，以了解當地路段車流瓶頸點、壅塞回堵程度，空拍畫面提供勤務指揮中心監看因應。

警方指出，空拍畫面若發現有重大交通事故或路段壅塞，警方立即啟動「交通快打機制」，調派線上巡邏及臨近單位支援警力迅速前往事故或壅塞路段執行「交通快打任務」協助疏處及排除道路障礙，維護道路交通秩序；即時、有效之勤務派遣，靈活調整調派警力，疏導交通。

「無人機警察隊」保護學童！警方說，各國民中、小學目前已開學，台中市交通警察大隊也觀測新開通西屯路四段道路帶來的交通衝擊，立即出動「無人機警察隊」運用無人機進行空拍交通觀測，加強維護學童上下學時段車流交通秩序，發揮疏導效能。

台中市警局長李文章呼籲，持續針對交通壅塞路段加強交通疏導，並請駕駛人注意應遵守交通法規，切勿酒後駕車、闖紅燈、超速危險駕駛等，行經路口應遵守慢、看、停並暫停讓行人優先通行，共同維護道路交通安全順暢。

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