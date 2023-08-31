高雄林姓女子和丈夫許男吵架，2次跑到叔叔家暫住還與叔叔發生關係，林女還稱讚叔叔「天生神力」。事後林女出軌，竟要叔叔幫忙隱瞞丈夫，叔叔決定「大義滅親」，抖出自己和姪女的姦情，許男氣得和林女離婚並求償30萬元。高雄地院認為，對話紀錄可證林女和叔叔確實有發生過親密行為，判林女應賠償許男10萬元，可上訴。

許男和林女2009年結婚，許男指控太太2022年1月、3月兩次和他吵架後跑到叔叔家住，竟大膽與叔叔在客廳發生關係。

林女叔叔表示，因為愛慕姪女，才會趁姪女2次到他家暫住時主動要求發生關係。2人第一次發生關係後，林女還特地傳Line稱讚他「天生神力」，他回「是不是弄很久？」，但姪女似乎有罪惡感，強調「做知己就好」。

今年3月某晚，林女突然告訴叔叔，自己和另一名男子私下交往，希望他幫忙「掩護」，他當下拒絕，4天後選擇把事情告訴許男。

沒想到事情鬧大，許男和林女大吵一架，林女竟威脅「你最好跟我老公說，免得我偷雞摸狗」，要叔叔向許男坦白他們的姦情。林女叔叔企圖私下和她溝通未果，只好向許男坦白，許男氣到和林女直接離婚，對林女求償30萬元。

林女不滿叔叔向許男掀她底牌，強調會到叔叔家住是因為夫妻吵架，許男指定她去叔叔家住，也是為了叫叔叔監視她。林女強調，因為叔叔當時強吻她、她嚇到無法反應，事後才會說有罪惡感；會說「天生神力、性冷感」是因爲叔叔聊到前女友的反應；至於「搞很久」是指裝燈泡，並非男女之間的性關係。

開庭時林女強調，2023年4月時叔叔和許男以1元和解，叔叔甚至拿1萬元給許男，她懷疑2人之間有什麼協議、甚至串供。但林女叔叔否認，強調給1萬元只是為了彌補許男婚姻破裂的損失。

法官認為，對話紀錄可證林女和叔叔確實有發生過親密行為。若許男要求林女叔叔做偽證，應該是許男給林女叔叔錢才合邏輯，最後判林女應賠償許男10萬元，可上訴。