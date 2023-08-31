日系外資表示，考量到業界領導NAND模組廠商金士頓、江波龍以及其他大陸業者都不願意降低已經很低的價格，目前看來NAND的價格似乎已經見底。群聯也點出多項觀點佐證目前產業變得比較積極，首先，有數據指出整個零售業的需求有所復甦，包括美國PC客戶以及大陸的手機客戶；再者，目前下游客戶庫存不是很高，主要是因為在NAND價格一直處於低位下，客戶要從保守的採購模式回到不太保守是不容易的；最後，客戶似乎已經開始接受NAND現在的價格。故整體來說，維持群聯目標價480元、評等買進。

日系外資表示，群聯的管理階層發現越來越多的客戶願意接受8月底NAND價格出現兩位數上漲，其中又以大陸智慧型手機客戶最為明顯，推估主要原因包括NAND減產幅度越來越大、下游智慧手機及智慧手機相關零部件的庫存已經不是很高，以及近幾個月不同品牌推出新產品。先前在小米的財報電話會議中也分享到，部分零部件和材料的價格進一步下跌的可能性看來較小。

日系外資也表示，考量NAND是在8月下旬才開始漲價，故預計群聯月營收有機會自8月開始逐月增加，但9月和第四季將出現較有意義的增長。另外，群聯PCIe Gen 5重定時器解決方案預計在明年上半年發布，將瞄準現有伺服器、汽車客戶，為客戶提供增值服務。