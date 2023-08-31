國民黨總統參選人侯友宜今天提出台灣醫療政策「5支箭」，包含為護理人員加薪，擴大兒童疫苗補助基金，並降低乳癌、大腸癌篩檢年齡等，衛福部部長薛瑞元對侯提出政見酸回，「都是衛福部正在做的事，謝謝侯市長的政見，對我們醫療政策的肯定」，不過他也坦言，國內新生兒死亡率高、以及國民平均年齡下降，台灣確實與OECD國家相比，「較不突出」，「我們會來解決」。

侯友宜指出，台灣嬰兒死亡率創下7年新高、國民憂鬱症比例高達8.9％、2024年護理師缺口更將達到2.4萬人、空汙造成肺腺癌罹患率高、疫苗採購7成民意有疑慮、平均壽命「倒退嚕」。

衛福部部長薛瑞元今天中午特地到記者室回應侯的醫療政見，用薛一慣酸言酸語模式，指出，包括優先照顧兒童婦幼，推動高風險癌症預防，優先推動國民健康心理、疫苗醫藥採購透明化等，幾個政策現已經推動一段時間了，「我們感謝侯市長對我們醫療政策的肯定，讓我們一起來共相盛舉，我們樂於看見大家有相同的目標」。

不過，侯提出的問題，衛福部事實上也還提不出實際方案。對於護理人員荒，薛瑞元質疑，侯說要幫護理人員加薪，「他要提出實際方案，說要怎麼加薪」，必須要對症下藥。那衛福部自己怎麼做？他說，衛福部現在已經在研擬，如何幫護理人員提升職業環境，正在規劃充實護理人力，「方案很快就會提出」。

至於護理師工會提議加強勞檢，薛回：「勞檢不是衛福部的工作」；三班護病比到底什麼時候會有定論？薛稱，已經和各界討論當中，「希望今年可以確定版本」。

至於國民憂鬱症問題，為了協助降低年輕人自殺問題，衛福部八月開始提出提供15~30歲青年免費諮商，卻意外報名過度踴躍，名額瞬間爆滿，衛福部原訂明天開記者會說明新闢財源，會增加名額，以及滿月執行報告，突然又喊卡，薛瑞元強調，已經找到從社會安全網的預算流用過來的財源，但計畫內容有修正，最新方案「應該這幾天就會出來」。會後還說，原本的作法就是「飢餓行銷」。

侯友宜也提出台灣醫療六大問題，包括2022年台灣嬰兒死亡率創下七年新高，嬰兒死亡率達到千分之4.4，新生兒死亡率達到千分之2.8，兩者皆為七年新高；侯友宜並提出，國人平均壽命「倒退嚕」，2020年81.32歲下滑至2022年79.84歲。

薛瑞元坦言，台灣這兩個數字，確實在OECD國家中，並沒有特別突出，台灣醫療在全世界名列前茅，但新生兒或是嬰兒死亡率，在OECD國家中，表現並沒有特別突出，和鄰近日韓比也稍遜一點，這就是為何我們提出優化兒童醫療照護跨大計畫的原因，「我們會來解決這個問題。」

對於平均壽命倒退，薛瑞元表示，台灣醫療評比中比較弱的在於慢性病照護，照顧成效看起來沒有明顯突出，這和台灣健保制度比較聚焦在處理可近性、資源平均分配問題，例如比較多投入在醫療資源不足地區，讓大家都可以滿足健保資源。

薛瑞元表示，對於老化社會，因為年長慢性病增加，這件事確實沒有做的比較突出，但已經利用健保制度處理這個問題，包括代謝症候群 防治計畫，也會利用社區醫療群來推動「大家醫計畫」等，都是現在正在進行的。