烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天譴責役男體檢制度系統性腐敗，稱這種制度易受賄賂，造成民眾大量出境。

路透社報導，烏克蘭在俄羅斯入侵18個月後持續反攻之際，將打擊腐敗列為優先要務。根除貪腐也是烏克蘭申請加入歐洲聯盟（EU）的關鍵因素。

澤倫斯基表示，國家安全與國防委員會檢視了2022年2月俄羅斯入侵以來，偽造兵役豁免、收賄以及出國躲避兵役嚴重程度的資料。他說，仍在針對有疑慮的體檢進行調查。

澤倫斯基在晚間例行影片講話中表示：「去年2月以來，有些地區因體檢判定免役的人數增加了10倍。」

「這些是哪種判定，再明顯不過了，都是貪腐的決定。」

他表示，調查揭發許多地區、不同階級官員的腐敗行徑，包括收受3000至1萬5000美元不等的賄賂。

澤倫斯基本月將烏克蘭的地區徵兵中心所有負責人撤職。

他說，上個月敖德薩（Odesa）南部徵兵中心爆發貪腐醜聞後展開調查，已立案100多起刑事案件。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120831