2023台灣米其林指南出爐，共44家餐廳摘星，其中三星餐廳有2家是從二星晉升，都是歷來最多；原為二星的請客樓則降為一星，台南則是連兩年都無餐廳摘星入榜。

2023台灣米其林指南今天揭曉，評選範圍包含台北、台中、台南及高雄地區，總計有44家餐廳成功摘星，包含35家一星餐廳、6家二星餐廳以及3家三星餐廳。

44家摘星名單中，三星餐廳除了君品酒店的頤宮中餐廳連續6年獲獎外，今年終於有新的三星餐廳，包含去年摘下二星的現代新加坡料理JL Studio，以及融合台菜的創意法式料理態芮餐廳。

JL Studio是台中地區的首間三星餐廳，態芮則從最開始的一星逐年晉升為三星。態芮的何嘉菱更拿下今年米其林服務大獎，其他個人獎包括侍酒師獎及年輕主廚大獎，分別頒給logy餐廳的盧楷文及斑泊餐廳的蘇品瑞。

在二星部分共有6家餐廳，以法式及日式料理較多，其中有從一星晉升為二星的餐廳，包含Liberte、渥達尼斯磨坊及牡丹，而Liberte也是高雄首間二星餐廳。

今年的一星餐廳共有35家，多數為日式料理及台菜中餐，其中有新進榜7家，包含A Cut、Ad Astra、斑泊、Haili、INITA、文公館、ZEA，去年摘下二星的請客樓今年則降為一星。

綜觀整個星級名單，除了本就坐擁許多星級餐廳的台北外，台中、高雄也都有餐廳分布名單中，且數量跟星星數更勝以往；以美食小吃聞名的台南雖然連續2年都在評選範圍內，但卻都沒有任何餐廳摘下米其林星星，但在必比登名單中，台南今年則有新上榜10家。

台中除了去年就摘下一星的鹽之華、Forchetta外，原本二星餐廳JL Studio及晉升三星，一星餐廳也新增文公館；高雄部分，Liberte從原本一星晉升為二星，承Sho維持一星並新增Haili餐廳。

另外，今年的綠星餐廳數量也較去年增加，包含山海樓、陽明春天（士林）、Embers、小小樹食（大安路）、好嶼、Thomas Chien，其中好嶼、Thomas Chien為新進餐廳。（編輯：陳清芳）1120831