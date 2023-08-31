麥當勞推出100%野生美洲螯龍蝦堡，一份要價385元，吸引饕客嘗鮮，一名女大生表示，麥當勞龍蝦的口感，讓她想到連鎖迴轉壽司爭鮮的蟹肉棒，一盤僅要30元，除蟹肉外，也有美乃滋及生菜絲，若拿4盤蟹肉棒，包進麵包當漢堡吃，也不會花到300多元，與其花大錢吃麥當勞，還不如吃爭鮮，直呼「我的評價是麥當勞不如爭鮮。」

原PO今（31）日於論壇《Dcard》指出，今天買麥當勞螯龍蝦堡，咬一口龍蝦隨即聯想到爭鮮迴轉壽司的蟹肉棒，爭鮮一盤蟹肉棒賣30元，裡面含生菜絲和美乃滋，「和麥當勞的鰲龍蝦堡的餡料有異曲同工之妙。」

原PO表示，若拿4盤爭鮮蟹肉棒，用麵包包起來，頂多賣150元，荷包省一半，且麥當勞的螯龍蝦堡吃到最後都是菜，大酸「真的吃起來很健康，我的評價是麥當勞不如爭鮮。」

網友紛紛留言，「我也覺得爭鮮還比較划算，不過一定會有人來說爭鮮有龍蝦嗎？麥當勞是用真的螯龍蝦肉」、「高級蛋白質和低價蛋白質是有差異的」、「昨天買了 花300多元吃心酸，沒什麼料，真的看看就好，不如去吃日式料理」。