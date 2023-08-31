CMoney資料顯示，8月以來(統計至8/25)，國內ETF市場買氣縮手，236檔ETF規模總計衰退174億元，以股票型ETF規模衰退最多，超過190億元。其中，又以海外股票型ETF災情最慘重，規模縮水231.5億元；反而是台股ETF交投熱絡，規模逆勢增加41.3億元，債券型ETF也增加了36.1億元，顯見台股及債券ETF依然是熱門標的。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/25 單位：億元

觀察8月以來規模增加最多之前十大ETF，台股及債券各佔5檔，其中，高股息ETF就有3檔，包括復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)等，三檔規模總計增加近300億元，足見國人對於高股息ETF之喜愛程度。

尤其00929以月配息及高殖利率擄獲官股及存股族的心，上周申購淨增加40.6億元，受益人數也大增22,616人，四度蟬聯全市場申購及受益人數增加周冠軍。整體而言，8月以來ETF市場規模呈現衰退之際，00929一夫當關，規模大增206.2億元，摘下全市場冠軍寶座，目前規模爆增至415億元，受益人數也來到224,466人。

至於8月以來規模衰退最多的ETF，元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)等三檔國民ETF為前三名，分別減少143.3億元、103.2億元及65.9億元，三檔規模總計衰退超過300億元，估計應是近期股價拉回修正及投資人逢高獲利了結所致。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/25 單位：億元

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