據中國駐美國大使館官網消息，2023年8月30日，中國大陸駐美國大使謝鋒在《華盛頓郵報》發表題為《中國經濟發展比你想像的更好》的署名文章。紙質版於8月31日見報。文章援引各種經濟和進出口數據稱，疫後經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，呼籲美方應該停止對華實施高科技出口管制、投資限制、經濟制裁、加徵高關稅等措施，停止以「去風險」之名搞平行體系和脫鉤斷鏈，以免讓全球經濟雪上加霜。

以下為文章全文：

近來圍繞中國經濟有不少議論。情況究竟如何？中國經濟發展比你想像的更好。我願與大家分享一些事實。

今年以來，中國經濟持續復甦，總體回升向好。上半年國內生產總值同比增長5.5％，在世界主要經濟體中名列前茅。世界銀行、經合組織和國際貨幣基金組織分別預測2023年中國經濟將增長5.6％、5.4％和5.2％。像過去多年一樣，中國經濟仍然是全球經濟的「領頭羊」和推動全球增長的最重要「發動機」。

上半年，消費持續恢復是中國經濟的亮點之一。消費對經濟增長的貢獻率達到77.2％，比去年全年提高44個百分點多。服務消費尤其亮眼，1-7月，交通、住宿、餐飲等服務零售額同比增長20.3％。暑期檔觀影人次已超過5.02億，比美國總人口還多。

中國經濟創新和綠色發展勢頭增強。1-7月，高技術產業投資、科學研究和技術服務業投資同比分別增長11.5％和23.1％。7月新能源汽車、風力發電機組和充電樁產量均增長約四分之一。中國可再生能源裝機容量已超過煤電。風電和光伏發電裝機容量分別連續13年和8年位居世界第一。

外貿保持強大韌性。中國出口在國際市場的份額繼續保持在14％的水平。上半年電動汽車、鋰電池和太陽能電池「新三樣」出口合計同比增長61.6％。隨著國內需求繼續恢復，對進口的帶動也將進一步增強。

國際企業正「用腳投票」。在跨國投資總體低迷的情況下，外資積極佈局中國。上半年，法、英、日、德對華投資分別增長173.3％、135.3％、53％和14.2％。在華新設外資企業總計2.4萬家，同比增長35.7％。去年，特斯拉全球交付量的一半來自其上海超級工廠，該工廠平均每40秒就生產一輛電動汽車。星巴克目前在華運營著6500多家門店，每9個小時新開一家。

不要忘了：中國的中等收入群體目前已超過4億人，預計到2035年將超過8億人。中國有不斷升級的消費需求、持續擴大的市場准入、全面優化的營商環境以及成熟完整的產業鏈供應鏈體系，中國經濟長期向好的基本面沒有變。

當然，疫後經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。我們不回避問題，正採取積極措施加以解決。近期，中方出台了恢復和擴大消費、促進民營經濟發展壯大、加大吸引外商投資力度等一系列舉措。我們的一項重點工作是防範化解金融風險，包括採取措施促進房地產市場平穩健康發展。有關政策措施的成效正逐步顯現。中國政府的政策工具箱還很充足，我們有信心不發生系統性風險。

BCA研究公司分析顯示，十年來，中國對全球經濟增長的貢獻率超過40％，美國是22％，歐元區是9％。過去，一些人對我們的貢獻閉口不談，反而炒作「中國威脅論」。現在，中國經濟面臨一些階段性調整，這些人卻給中國扣上拖累全球經濟的帽子，並渲染「中國崩潰論」。這公平嗎？

當前，每個國家都面臨挑戰。三年疫情留下的創傷未愈，烏克蘭危機延宕不止，全球經濟復甦乏力，家家有本難念的經。對他國遇到困難漠不關心、幸災樂禍甚至落井下石是短視更是危險的。在全球化的世界，誰家傳出壞消息最終都會是所有人的壞消息，各國應該同舟共濟而不應同舟互擠。構建人類命運共同體，一個不能落下。

越來越多的美國朋友也認識到，中國經濟崩潰而美國依然繁榮的想法純屬天方夜譚。美方應該停止對華實施高科技出口管制、投資限制、經濟制裁、加徵高關稅等措施，停止以「去風險」之名搞平行體系和脫鈎斷鏈，以免讓全球經濟雪上加霜。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，這是唯一的出路，也是世界的期盼。