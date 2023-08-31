第三十屆台灣國際女性影展，將於10月12日至10月22日盛大開辦，展開一連十一天的電影盛宴。為慶祝女性影展邁入而立之年，本屆女影帶來過百部優秀影片，以及一連串的講座與論壇，放映地點也特別移師至微風影城，擴充了觀影空間，也將舉辦市集與影迷同樂。

為梳理三十年來的足跡，女性影展今年以「時間的姿態 ＃happy30」作為影展標題，回顧女性影像的成長歷史，思考當下女性影像對種種議題的回應，並且瞻望未來更多的創造力及可能性。今年的主視覺設計以水流之意象，呼應時間幻化流轉的本質，跨種生物悠遊於水中，就如同時間孕育著型態豐饒的生命。

本屆由新銳導演薩凡納・里夫的《大地母親》開場，講述美國非裔小媽媽為生活困境掙扎的故事，全片以16mm拍攝，為描寫社會寫實的電影帶來一絲溫暖的質地。

薩凡納里夫是前英國排球奧運選手，其2020年的短片作品《The Heart Still Hums》獲頒棕櫚泉國際短片影展最佳紀錄短片，由Fox Searchlight獨家發行。他同時也是一位ＭＶ導演，ＭＶ作品曾入圍2020葛萊美獎最佳音樂錄影帶。《大地母親》為其第一部長片作品，甫一登場即在日舞影展放映，收穫廣大回響。

本屆女影共有八個單元及一部特別放映，其中不乏往年廣受歡迎的單元，也有常設單元展現全新的風采，其中更有專為三十週年而設的特別企劃，各路媒體與影評期待度高漲。

策選各國好片之餘，培植台灣新銳女導演，也已成為女性影展益顯堅定的使命。自2014 年起，女性影展將台灣徵件單元提升為競賽單元，並設立獎金、廣邀國際影人擔任評審，將優秀作品推向國際。而今年台灣競賽邁入第十週年，本屆初選由唐翊雯、梁碧茹、王裔在破百件徵件中入選了18部作品，最終獎項經由決選評審評選後，將於影展期間公佈金獎、銀獎等獎項。

許多入圍影片已在各大影展收穫好評：《島影》、《跳繩》、《人之初性本善》、《觀景窗裡》、《Afterlife》等片皆是金穗獎入圍作品；另有作品也獲電視台肯定，《最後三十天》、《大夜》、《瑪麗快跑》皆在2023公視學生劇展播映。

除此之外，以VR作品入圍坎城電影市場展競賽的黃丹琪導演，挾其辛辣力作《春水奇譚》來襲；以及曾入圍金鐘獎戲劇類節目剪輯獎的林劭慈導演，帶來講述溫暖姊弟情的《六月雨》；還有陳潔瑤導演以滿載原民文化的《哈勇家》，在2022年成為第一位拿到金馬獎最佳導演的台灣女性。

今年入圍的女性創作者，也帶來不同議題的思考。2018女影曾放映過短片版本的《沒有名字的理容院》，記錄了女性工作者的多重身份、多種樣態；《泅》將家人之間的親密情感，以溫柔且富有趣味性的氛圍緩緩訴說；《海都是海》從自我成長的角度，坦露個人心底深處最私密的情感；《游墓》描述生命的無常及可貴；《鷺鷥河》著重於刻劃自然的本真；《食髓花》展現定格動畫的魅力；《哭聲》則用驚悚的類型包裝嚴肅的政治議題。