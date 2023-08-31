路易莎順應中秋推咖啡禮盒，買濾掛或咖啡豆組合滿組數均享折扣。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

上班族與學生通勤途中買早餐講求快節奏，連鎖咖啡品牌路易莎猛攻早餐市場，在通膨時代下推實惠餐點，9月1日起全新超值活力早餐開賣，售價65元起；此外，品牌順應中秋也推咖啡禮盒，下殺5折起。

路易莎超值活力早餐選項包括充滿奶油香氣的奶油原味貝果、奶油風味吐司，或是「經典招牌」磚壓麥香火腿起司三明治，還有營養美味的法式鮪魚蔬菜三明治、法式培根蔬菜三明治，銅板價品嘗還附中杯錫蘭紅茶，同時，黑卡會員獨享加1元即可升級美式黑咖啡好康。另9月1日起，黑卡會員上午11點前買咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡），天天第二杯半價，11點後點一杯咖啡飲品搭蛋糕，蛋糕皆享9折，

中秋吃月餅怕甜膩，咖啡成最佳拍檔，路易莎9月6日至9月30日推「中秋獻禮 心意滿滿」經典濾掛咖啡組及豪華咖啡豆組中秋禮盒，可從大師經典、尋豆師或典藏莊園系列、各式風味調性咖啡豆自由配，「經典濾掛組」任選4盒總價享5折；「豪華咖啡豆組」任選4包半磅咖啡豆總價享75折。若想同時擁有濾掛咖啡與咖啡豆可選「精選綜合組」，各任選兩包都能享濾掛5折、半磅咖啡豆75折促銷，若單筆訂單滿5組以上再享88折。