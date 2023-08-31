中元普渡要拜拜，一名女網友分享，早起準備了一桌菜要拜拜，好不容易弄完，她坐在旁邊休息，沒想到剛睡醒的小姑看到以後立刻嫌說「啊妳都不用幫忙喔？坐在那邊是怎樣？」結果公公下秒竟然讓婆婆取來一顆橘子給小姑，調侃說有沒有像豬，接著還嫌棄說「人家忙一整個早上了，你睡到現在還好意思說人家？」引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，中元普渡拜拜時，她剛煮完一桌的菜，坐在一旁休息，結果剛起床的小姑看到竟然說「啊妳都不用幫忙喔？坐在那邊是怎樣？」然後就趴在一旁玩手機。

女網友表示，公公聽到小姑的話，立刻喊來婆婆說「我們家有養豬嗎？」然後婆婆一臉莫名奇妙的回應說「哪屋（台語：哪有）」，然後公公就笑而不答，讓婆婆趕緊去拿一顆橘子過來，下秒公公就拿著橘子讓小姑咬著說「有沒有像豬？人家忙一整個早上了，你睡到現在還好意思說人家？」

女網友指出，公公將橘子塞給小姑的那一瞬間，婆婆立刻就看懂了公公的隱喻，一邊搖頭，一邊大嘆「了然喔（台語：枉然）」。

貼文引起網友討論，不少人恭喜原PO遇到了幽默又明事理的公婆，「非常欣賞這個公公」、「你有個明理的公婆真的很棒，大部分的公婆都是自己的小孩不用做，但媳婦做到死、累死卻是應該的」、「不幫忙的怎麼有臉說別人，還好你公婆明理」。