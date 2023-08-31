今嘉義縣翁章梁親自到若竹兒與身障朋友一起做鳳梨酥。（呂妍庭攝）

嘉義縣若竹兒智能發展中心每年都會推出身障院生手作的糕點禮盒。（呂妍庭攝）

今年社福機構產品豐富多樣，有餅、有茶，還有咖啡，可滿足多元消費者的需求和味蕾。（呂妍庭攝）

中秋節將屆，嘉義縣若竹兒智能發展中心、嘉義縣精神康扶之友協會、嘉義縣身心障礙者聯合會附設庇護工場、領航身心障礙者產業庇護工場都推出中秋節禮品，今嘉義縣翁章梁親自到若竹兒與身障朋友一起做鳳梨酥，而前縣議會祕書長，現任若竹兒董事黃尚文做愛心更是不落人後，當場以11萬元認購社福團體禮盒，盼刺激買氣。

若竹兒基金會董事長林朋輝說，過去幾年受疫情衝擊，訂單收入大大受到影響，今年好不容易疫情趨緩，盼這次秋節銷售量能回溫。精神康扶之友協會社工吳小姐表示，目前僅接到3張預購訂單，且都是以捐贈弱勢團隊的客戶為主，推測是時節還未到，預計中元節過後訂單才會明顯增長，不過疫情及原物料上漲，價格有所調漲，仍盼大家多多支持。

翁章梁表示，佳節禮盒銷售是各身障團體重點經濟來源之一，鼓勵大家用實際行動支持身障朋友的努力，化愛心為訂單，尤其社福機構年節禮不僅製作過程衛生、味道更是沒話說，尤其社工輔導機構生產，製作過程投入諸多愛與耐心，吃得出用心的味道。

今年社福機構產品豐富多樣，包括「若竹兒智能發展中心」的大方禮盒、「身心障礙者聯合會」的阿里山高山特優烏龍手採茶、「精神康扶之友協會」繽紛果漾禮、「領航身心障礙者產業庇護工場」的Chill High High，有餅、有茶，還有咖啡，可滿足多元消費者的需求和味蕾。