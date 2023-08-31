「小豬」羅志祥3年前被大陸網紅周揚青踢爆私生活混亂，演藝事業全面停擺，直到去年才回歸演藝圈，今年開始有大陸節目邀約，8月還擔任姜濤的演唱會嘉賓。今（31日）羅志祥宣布下半年將赴大陸巡演，消息一出，大陸網友普遍張開雙臂歡迎他。

羅志祥《2023 羅志祥世界巡迴演唱會 EVOLUTION》7月在台北舉辦首場演出，31日他宣布下半年率先唱遍大陸五大城市，分別為深圳、廣州、重慶、南京、上海，羅志祥表示：「真的特別興奮，很開心可以跟歌迷朋友們見面，現在目前先公佈五場，之後會陸續再公佈其他場次！要請其他城市的朋友們再等等我們，很快就有好消息了。」

大陸網友得知消息，幾乎都相當興奮、期待，紛紛留言：「讓我高歌一曲，終於等到你，還好我沒放棄」、「所以你在倒數這個是吧！深藏不露啊，但真的是個很大的驚喜」、「此時此刻我手抖得打不好字了，我哭終於等到了」、「寶寶，內地我每場都要去！誓死追隨」、「上次看演唱會還是在17年，6年了，我還能再見見你，我真的心滿意足了！！」，而羅志祥超話的話題也不斷，大陸網友反應熱烈。

大陸網友普遍支持羅志祥開演唱會。（圖／微博@羅志祥）

台灣網友得知羅志祥將在大陸開巡迴演唱會，幾乎都給予正面肯定，「舞王要去好多城市跳舞，祝福每個城市，演出順利」、「加油，唱跳全世界」。