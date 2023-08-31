基隆市政府與法務部廉政署舉辦職安座談會，包括市府政風處、都發處、產發處、社會處等各單位，與職安署等，共同進行座談。（張志康攝）

基隆市政府與法務部廉政署舉辦「職業安全與企業誠信」座談會，基隆市長謝國樑表示，未來基隆市會有很多的工程，不管是大型的公共工程、民間的營造工程、交通相關工程，當然也包括未來的捷運工程，希望透過這樣的座談，降低災害及傷亡的發生機率。

謝國樑說，無論是公共建設、民間營造、交通運輸或是基隆捷運等工程，在施作時務必做到零災害、零傷亡，藉由座談向施工營造廠商宣導，必須嚴謹落實正確標準作業程序，期許讓基隆各項工程都平安順利，減少職安災亡發生。謝國樑說，只有嚴謹落實正確標準作業程序，減少職安傷亡發生，才能為民眾帶來美好生活。

謝國樑說，自他上任以來，與法務部廉政署的互動一直很密切，如日前推廣廉潔誠信教育的廉政書展，期盼建立孩童誠信品格，以及今日的職安座談，鼓勵公部門對法律理解與實務操作之間取得明確的理解，提升為民服務品質。

基隆市府政風處表示，座談會邀請勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，以及義力營造股份有限公司，分別就職業減災危害預防及企業誠信進行實例分享，並藉與會公、私部門代表進行跨域座談及交換意見，強化私部門職業安全、企業誠信及永續經營的觀念，促進基隆經濟蓬勃發展。