前台北市長柯文哲規劃興建台北市音樂與圖書中心，但因預算、流標等問題多次惹議，更被柯稱為炸彈，提醒台北市長蔣萬安必須留意。台北市都審會31日首次審議音圖並通過，文化局表示，音圖預算共74.2億元，於2016年12月決議辦理相關評估，預計明年上半年發包工程、下半年開工，2029年竣工。

音圖基地面積2萬1595平方公尺，總樓地板面積9萬309.44平方公尺。柯文哲任內不僅預算暴增，更歷經4次流標，引起議員抨擊。柯並以「炸彈」形容音圖，提醒蔣萬安必須留意。蔣萬安昨參訪上海圖書館時指出，上海圖書館可供音圖參考。

都審委員點出，音樂廳滿場人數近2100人，目前僅規劃2部電梯由音樂廳直達地下層停車空間，考量疏散及管制，並因應超高齡社會來臨，建請評估增加電梯數量、樓梯及手扶梯。且民眾出音圖後進入人行道，也要考慮人行道緩衝空間是否足夠。當地龍圖里長蕭萬居則擔憂，若散場時間過晚，恐有噪音衝擊。

主席劉美秀指出，全案修正通過，音樂廳後續疏散管制及電梯數量請申設單位再解釋，地下開挖率則同意放寬至55.7％，並同意2處車道出入口設置。

都市設計科長謝佩珊解釋，都審會同意目前規劃方案，並建議申設單位可以考量人潮，評估垂直動線量能是否足夠，及適度增加緩衝空間。地下開挖率則自55％放寬至55.7％，車道出入口尊重目前規劃的2處。

文化局表示，音圖以竹簡、五線譜概念設計外觀，為2棟地上9樓、地下3樓建物，1、2樓作為公共空間，前方為信義路3段134巷，後面是大安高工，緊鄰衛福部健保署。

文化局指出，音圖於2016年12月決議辦理相關評估，統包工程於2021年4月進行第一次公告，經4次流標後，於2021年12月決定改用傳統標。設計標並於去年8月決標，今年5月通過基本設計，預估年底完成細部設計，明年上半年發包、10月開工，2029年中旬竣工。預算包含工程費、設計費、專案管理及監造等，共為74.2億元。