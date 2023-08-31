AI伺服器帶旺GPU需求，由於AI伺服器所需電流愈來愈高，過去以多顆電感分流降低負載因無法完全解決AI伺服器需求，臺慶科開發應用在GPU主板TLVR電感(Trans Inductor Voltage Regulator)，利用耦合電感串聯調諧電感，可將規格拉升至100安培、甚至200安培，滿足大功耗AI伺服器需求。

目前臺慶科TLVR正積極送樣Nvidia等GPU廠及系統組裝廠認證，據了解，一台AI伺服器需要10顆以上TLVR電感，臺慶科預估，次世代及往後幾年世代AI伺服器都有機會大量採用，由於市場需求量大，臺慶科也積極擴產因應，目前全自動化機器設備已於台灣廠就位進行調機中，預估第4季可正式投產，第1期月產能即可達200萬顆，隨著AI伺服器進入高成長期，臺慶科預估，明年月出貨量有望達150萬顆。

在新投入車用MMIM電感(射出成型電感)部分，臺慶科於8月中開始進駐設備，預計第4季開始量產，初期規劃月產能約50萬顆，公司鎖定汽車電源管理，全力搶攻電動車商機，由於車用MMIM電感門檻高而競爭少，臺慶科看好車用MMIM可望在明年有不錯的營收貢獻。

臺慶科預估，明年TLVR電感及車用MMIM電感兩大新產品營收佔比可望達5%到10%，由於新產品毛利高，對明年獲利將有正面助益。

受到大陸網通市場等終端需求疲弱、殺價競爭壓力沈重影響，臺慶科上半年合併毛利率為27.16%，年減8.22個百分點，稅後盈餘為3.47億元，每股盈餘為3.4元，年減47.4%，其中第2季因傳統淡季稼動率低，單季合併毛利率為23.39%，年減14.15個百分點，單季稅後盈餘為1.7億元，單季每股盈餘為1.66元。

以產品別來看，第2季車用電子佔臺慶科營收28%，其次是PC相關占27%，已跨入CPU、GPU及DDR5所需之特殊電感，通訊電子占24%，包括5G基站、網路交換機、路由器等元件，將網路變壓器模組小型化，公司去年特別成立網通部門，未來期待擴大市佔，至於消費電子占15%、其他6%。

至於轉投資持股28.10%的鈺邦，雙邊合作開始進行產品資源共享，鈺邦固態電容等產品將擴大出海口，預期效益將逐漸顯現。

展望第3季，臺慶科表示，本季看來旺季不旺，車用領域訂單相對穩定，但非車用則靜待終端回溫，整體月產能約20億顆，公司務實看待景氣波動，並強化佈局未來景氣再起的新產品及馬來西亞設廠工作，馬來西亞廠預計年底前可以稼動，明年開始貢獻業績，公司目標是未來馬來西亞廠營收佔比可達20%到30%。