犯案身影曝光！ 中捷塗鴉客「男扮女裝」逃逸，早已搭機出境。

捷運高鐵台中站日前遭2名外籍男子闖入，並在車廂上塗鴉，隨後幾度變裝逃離，甚至男扮女裝作為掩護，一路南下未曾住宿、吃飯停留，經警方循線追查，查出分別是22歲德國籍和20捷克籍男子，嫌犯案行徑也曝光。

台中捷運日前遭2名外籍人士闖入塗鴉，2嫌犯案後幾度變裝逃離，換過女裝、西裝及運動服等裝扮。（民眾提供）

警方指出，2嫌22日從香港飛抵桃園機場入境，24日南下到台中，下午時先在高鐵台中站附近到處逛，晚間近9點持破壞剪破壞鐵絲網進入中捷尾軌，在車廂上塗鴉「STEB」、「HASH」等字，犯案時間不到15分鐘，隨即逃逸。

2嫌犯案全程刻意躲避監視系統，分別以步行及搭乘多種不同交通工具，並6度換穿多套不同服裝。警方表示，2嫌在隱密巷弄換裝，包括女裝、西裝、運動服並戴眼鏡及帽子掩護身分，並透過換乘客運、計程車及步行等方式侵入中捷站區，而後又搭乘高鐵南下高雄。

警方表示，2嫌全程攜帶大型背包和行李箱裝下各項器材，包括破壞工具、噴漆及多套換洗衣服，將犯案工具隨身攜帶，且全程未曾住宿、吃飯停留。

由於日前北捷、高捷和台鐵都傳出塗鴉事件，是否為同2人犯案尚不能定案，但不排除北捷、高捷同人犯案的可能，台中警方將會提供相關偵查資料供各縣市偵查機關過濾分析比對，再確定案件關聯性及犯嫌身分。

台中市警察局烏日分局指出，警方獲報後組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦，動員近200人次警力，過濾超過120組路口及私人監視器，掌握2名涉案嫌疑人身分，全案依《刑法》毀損罪、《大眾捷運法》罪嫌移送台中地檢偵辦，由地檢署發布通緝2嫌。