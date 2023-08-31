野戰型外骨骼原型機，曾於中科院2021台灣創新技術博覽會線上展會亮相，可應用於國防野戰，驚豔不少網友，被稱為國軍鋼鐵人。（摘自中科院臉書）

國防部軍備局日前啟動研製有「國軍鋼鐵人」稱號的半身外骨骼系統，據113年度預算書披露，軍備局持續精進研製「野戰全身型動力外骨骼系統」，全套重量小於35公斤，馬達扭力達50牛頓米，續航力大於8小時。

國防部軍備局研發外骨骼系統，專案名稱為「肌耐力增強型動力外骨骼系統研製與驗證 」，已在民國109年至112年編列持續預算，軍方在110年10月首度對外展示，主要強化下肢負重能力，目前此案已結案。

民國113年度國防預算書上午送抵立法院，軍備局再度啟動相關專案，並編列新台幣1億3700萬元、113年至116年持續預算，進行「野戰全身型動力外骨骼系統開發」，單從專案名稱觀察，此外骨骼已從過往對外公布的下肢型衍生成全身型。

根據軍備局規劃，113年計畫執行上肢機構開發與關鍵模組研製、114年執行非動力上肢外骨骼系統、115年執行野戰全身型動力外骨骼系統（肩關節）及動力輔助外骨骼系統、116年執行野戰全身型動力外骨骼系統（肩、肘關節）及動力輔助外骨骼系統。

軍備局針對規格進一步說明，這套全身型動力外骨骼系統重量小於35公斤，以反應速度快、輔力大（馬達扭力50牛頓米）、具上肢及背部協助籌載（10至50公斤）的軍用外骨骼技術開發，電池驅動條件下，供應系統續航力大於8小時。

軍方日前指出，此計畫是參考美軍海豹部隊外骨骼系統提高官兵負重能力，減輕長時間的肌力負荷，可運用於裝備、彈藥搬運、重機具操作及戰場傷患救助等，提升作戰效益，現階段僅美國、加拿大、日本等少數國家擁有這項最新技術，外骨骼在國際市場均未對外銷售釋出，台灣仍無法透過國際市場獲得這項技術，因此採取自行研發。