隨著健康意識普及，越來越多人知道精緻糖對於健康的危害，改用人工代糖，但一篇新研究指出，代糖並不如人類所認為的健康，人體研究發現，人工代糖中的糖精不利血糖調控、赤藻糖醇會促進血栓的形成，與心血管風險有相關性。

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，本周《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine)的「基礎研究之臨床啟示」專欄文章提到，代糖並不如人類所認為的健康，許多研究顯示，人工甜味劑對免疫與心血管健康有不利影響。

人體研究發現，糖精（saccharin）會影響口腔及腸胃內的菌叢，並且對血糖的調控有不良影響。生理研究發現，赤藻糖醇（erythritol）會增進血栓形成。動物實驗發現，蔗糖精（sucralose）會影響T細胞的免疫功能。但王介立也表示，以上研究仍屬「臨床前」，也就是，這些發現還不足以為定論，真正的定論需經臨床試驗或更大型的觀察研究才能斷定。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁也曾在《小宇宙大爆發》中表示，近來有研究指出，代糖會增加發炎指數，導致心血管疾病風險上升。此外，人工代糖會破壞腸道內的好菌、增加壞菌，並使腸道黏膜的空隙擴大，引發腸漏症，提高身體發炎指數。「相較於添加糖，人工代糖的危害更大，民眾食用少量的天然添加糖，還較為安全、健康。」