士院駁回陳男的聲請。（本報資料照片）

由日本140多家A片業者所組成的「特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA）」，日前提告台籍陳姓男子販售盜版日本AV，陳在二審無罪後，反告IPPA誣告，並向士院聲請交付審判，士院認罪嫌不足，日前將全案駁回。

日本AV片商組成的IPPA日前跨海提告，並由台灣辦事處代表羽部康裕出面，指控陳姓男子開設賣場，在裡面販售盜版的日本AV，士院一審時，認定陳違反著作權法，判他7個月有期徒刑，陳不服上訴。

二審出現大逆轉，法官認為，羽部提出的證據光碟，無法證明就是從陳的店裡購得的，全案改判無罪。

陳在獲判無罪後，便重新蒐證反擊，向羽部代表提出誣告告訴，士林地檢署日前偵結不起訴，陳又再向高檢署聲請再議，結果也遭駁回，陳又改向士林地院聲請交付審判，主張他被IPPA栽贓。

士林地院審酌，無積極證據證明羽部針對陳，對其進行誣告栽贓，羽部提供的AV光碟無法證明是從陳店購入，應為取證時的疏失，難認羽部有誣告之主觀犯意，全案罪嫌不足，裁定駁回陳男聲請，不得抗告。