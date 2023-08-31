男星胡宇威今(31)日出席三立《我們這一攤》記者會表示，自己與陳庭妮已在紐約登記成為夫妻，「你們可以稱呼她（陳庭妮）是胡太太了」，至於在台灣宴客部分，他則坦言，今年已來不及，要等明年才會舉行婚宴。

胡宇威今天在新節目記者會上宣布喜訊。（三立提供）

胡宇威（右）今天與王彩樺（中）、夏和熙出席《我們這一攤》首映記者會。（三立提供）

胡宇威在今（31）日記者會上提到，錄完《我們這一攤》之後，剛好有假便飛去美國一個半月，七月時已在紐約登記但台灣還沒，在紐約登記時也是找好場地，當時有4、5朋友一同見證，在登記後回家和家人們慶祝，直說有4、5年沒在家好好放假。

至於在台灣的婚宴，他坦言，因為一直沒找到適合的戶外場地，今年應該是來不及，對於生子計畫，他笑說：「不急不急，很謝謝大家關心。」

事實上，胡宇威、陳庭妮2012年合作偶像劇《真愛趁現在》塑造出螢幕情侶形象，隨後再合作《真愛找麻煩》、《真愛黑白配》等，兩人緋聞傳了整整9年，卻始終對大家保持「好朋友」的關係，直到2022年1月13日的「13:14」，胡宇威、陳庭妮在IG公開了訂婚的喜訊，令外界相當驚喜。