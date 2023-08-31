在外界期盼之下，瑞銀公布了收購瑞信以來的首份財報，由於收購交易的複雜，該財報的公布已推延了一個多月。

瑞銀原本可以分拆瑞士業務，或是讓它IPO；但是國內業務一直是瑞信穩定的獲利來源，去年更是瑞信唯一獲利的部門。

瑞銀執行長Sergio Ermotti說，我們的分析清楚地顯示，完全整合是對瑞銀、對股東、對瑞士經濟最佳的結果。兩家瑞士的實體將個別地運作，直到2024年進行計畫中的法律整合，瑞信客戶將逐漸地整合到瑞銀，預計到2025年完成。

瑞銀還上調了從該筆收購交易中能實現的成本節約，預計到2026年底可節省100億美元；此前則預估到2027年前節省80億美元。大多數的成本節省是來自於裁員。

外界認為，如果瑞銀要成功地達成合併，是否能緊抓住瑞信客戶為最關鍵的事項。

瑞信周四也單獨公布了第二季財報，淨資產流出為390億瑞郎(約444億美元)。該數據突顯出救援行動並沒有挽救客戶流失的信心。

但是瑞銀說，與第一季相比，瑞信的淨流出速度已經放緩，六月已轉為正值。

同時之間，瑞銀的全球資產管理部門宣稱，第二季淨增加160億美元資產，為過去十年來新高。

由瑞士政府出面「逼婚」的該收購交易，同時為瑞銀帶來機遇與風險，以區區30億瑞郎，就收購了龐大的資產、客戶關係和優秀的員工。事實上，自該收購消息傳出以來，瑞銀股價已經上漲30%，目前股價徘徊在近15年的高水準。

但是分析師也警告，交易的複雜性和倉促，帶來重大的執行風險，包括裁員和縮減瑞信業務，以及承擔瑞信的債務和多項訴訟案。

瑞銀公布第二季淨利為290億美元。

得益於巨大的一次性收益，瑞信第二季實現了豐厚獲利，反映出收購成本遠低於瑞信的價值。