苗栗縣政府31日在竹南鎮大同高中舉辦友善校園反詐反毒宣導，由大同高中熱舞社開場表演。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚獲得國際U15田徑賽女子百米跨欄銀牌選手蕭潔。（謝明俊攝）

新學期從30日開始，苗栗縣政府為了貫徹友善校政策，31日在竹南鎮縣立大同高中舉辦友善校園宣誓活動，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持，鄧桂菊特別提醒同學注意防範詐騙集團行騙手法，更要提防許多看似無害的新興毒品，利用咖啡包混充，宣誓大會並頒獎表揚大同高中一年新生蕭潔，日前參加國際U15國徑錦標賽，勇奪女子百米跨欄銀牌殊榮，期望她持續在田徑場上有更好的表現。

苗栗縣政府為了打擊詐騙犯罪，成立了打詐苗栗隊，指由縣警局全力宣導反詐騙，以及識詐等知識，期望有效降低詐騙案件發生，尤其是校園學生更是宣導反詐騙的重點，尤其是高中學生已經具有基本的判斷能力，希望透過學生將反詐騙知識帶回每個家庭中，發揮更大的反詐效力。

另外，暑期對所有學生而言，最可能接觸到的就是毒品，尤其現在新興毒品多樣化，常常利用各種一般貨品的包裝，混充成合法的物品，進入到單純學生的生活圈中，因此，在假期結束後，對於學生的反毒宣導也是重中之重，期望能提醒學生遠離毒害，避免誤人誤已。

苗栗縣政府友善校園宣導活動，選在開學後的第2天實施，這個學期輪由竹南鎮大同高中承辦，宣導重點集中在反詐騙及反毒品等2大項目，苗栗縣副縣長鄧桂菊特別提醒學生們注意許多出現在社群軟體上的詐騙訊息，並要協助家人防範被詐，毒品更是不能碰的東西，呼籲同學們要遠離毒品。

31日上午的宣導大會，鄧桂菊並頒獎表揚大同高中高1新生蕭潔，蕭潔是在日前代表台灣參加國際U15田徑賽，勇奪女子百公尺跨欄項目的銀牌，蕭潔今年剛從國中畢業升入大同高中就讀，鄧桂菊鼓勵她再接再勵，繼續在田徑場上發光發熱。

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