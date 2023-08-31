國民黨新竹市前議員顏政德，遭檢方起訴自2014年至2018年任職期間，利用姪子、姪媳名義詐領助理費共計17萬元遭判刑定讞。新竹地院審理時，發現顏兆沅（顏政德姪子）夫婦夫婦二人卻一致翻供，再依《偽證罪》將顏兆沅與其妻各判刑5月。

根據判決書，顏政德為取得議會核發的公費助理補助，因此藉由姪子顏兆沅，議定姪子之妻王嗣涓擔任其虛偽公費助理。另，顏政德也指示不知情的助理製作「新竹市議會第九屆議員自聘公費助理聘用異動表」、「聘書」等不實文書送交新竹市議會。

顏政德、顏兆沅、王嗣涓等3人則以此方式自2015年8月間至同年12月間，向新竹市議會一共詐得新臺幣17萬5,000元。

台灣高等法院更一審時，考量顏政德、顏兆沅於偵查中自白犯行，並由顏政德繳回全部所得財物，因此依法減刑，並審酌顏政德身為市議員、經常參與公益及捐助活動等，判刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元定讞。顏政德5月時再提上訴，最高法院駁回確定。

至於顏兆沅則遭判有期徒刑2年；其妻王嗣涓判1年1月、緩刑4年。最高法院5月駁回上訴定讞。

針對顏兆沅、王嗣涓翻供一案，新竹地院審理時，認定二人妨害證據真實，實屬不該，尤以其等所虛偽陳述案件屬貪污重罪，對於國家司法審理正確性產生重大危害，更無端耗費司法資源，影響司法調查程序進行。

新竹地院審酌，顏兆沅夫婦均已坦承犯行，兼衡其等犯罪動機、目的、手段、品行、生活狀況、智識程度等一切情狀，最終依《偽證罪》將顏兆沅與其妻各判刑5月。