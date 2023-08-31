國民黨籍立委王鴻薇31日又開記者會批判屏東縣的前瞻停車場工程，並播放影片想要證實「屏東前瞻蚊子館」一事，對此，綠營縣議員梁育慈酸道，「王鴻薇可是放下台北市中山北松山自己選區不管，把愛都給了屏東，乾脆來屏東選吧」！

梁育慈指出，前瞻計畫，之所以不叫後瞻計畫，顧名思義，是在規畫一個城市對「未來長期」發展必要的基礎建設，屏東在沒有充足公共運輸系統情況下，多數鄉親只能仰賴汽機車代步，興建停車場當然是發展觀光必要建設之一，方便的停車設施她相信也會是吸引觀光客前來的一大誘因。

梁育慈表示，屏東6座前瞻停車場在去年4月全數興建完成，期間遭逢疫情肆虐周轉率不佳，解封後今年各停車場停車率開始逐步提升，已成長平均約30％，更遑論隨著未來屏東加速發展後，停車需求的增加。

梁育慈說，一個有遠見且負責的執政團隊，必須對於城市發展有長期完整規劃，而不是短視近利看回不回本，獲不獲利，畢竟，政府不是生意人，而說到短視近利，王鴻薇委員最為國人津津樂道的事蹟，無非就是可以在短短2個月就參與2次選舉，從國庫領走共258萬選舉補助款，選擇「領在當下」的王委員，當然看不出前瞻的精髓和意義。

梁育慈續道，經過這幾次對屏東的指教，她強烈感受到王鴻薇委員對屏東的愛，這樣的愛，已經超越全台藍營政治人物，甚至屏東在地藍營也無人能出其右，說到這，此刻屏南立委選區國民黨還沒有提名，以王委員對屏東的關心程度，非常適合來屏南參選。

她酸道，既然無心中山北松山，乾脆來屏東選吧，屏南非綠大聯盟唯一支持王鴻薇。