有「亞洲版費城半導體」之稱的統一亞洲半導體ETN（020025）指數成分股調整於9月1日生效，新增南韓半導體空氣濾淨器暨電池正極材料大廠Ecopro以及網通IC設計廠瑞昱（2379），刪除成分股則有矽力-KY（6415）及環球晶（6488）。

亞半指數生力軍Ecopro控股公司是在Kosdaq上市的藍籌股，今年已納入MSCI韓國指數，同時也是MSCI新興市場指數中市值最大的新增成分股。Ecopro旗下主要有電池材料EcoPro BM以及溫室氣體減排等環保公司EcoPro HN，今年以來因為有望納入MSCI指數而吸引外資大量買入，推動股價飆漲達995.45％的驚人幅度。

近期EcoPro BM也與韓電池業者SK On、美國車廠福特（Ford）投資約8.9億美元於加拿大建立正極材料工廠，合作強化從電池核心材料到電動車的價值鏈。而網通IC設計廠瑞昱再度歸隊，瑞昱第二季業績因為消費性產品庫存回補拉升業績，季增34％，市場預期下半年將優於上半年，低點已過逐步好轉。

今年以來截至8月31日止，亞洲半導體指數漲幅達40％，大勝台灣整體半導體類指數，統一投顧表示，短期半導體面臨修正，可趁拉回時機找尋中長線較具價值的股票。而記憶體高階DDR5及HBM報價已經上漲，產業接近底部，其中亞半ETN第三大成分股SK海力士在HBM3技術最為領先，無論是數據傳輸效率、散熱能力，都是業內最高水準，長線看好，今年以來漲幅達6成。