全球央行年會上周結束，張（王黎）尹指出，由於近期經濟數據相對樂觀，通膨數據仍遠高於美國聯準會2.0％目標值，因此聯準會主席Powell也表示將謹慎行事來採取任何進一步行動，根據 FedWatch顯示11月升息一碼機率約50％。短線上，美債殖利率高檔震盪，長天期美債殖利率變動幅度大於短天期，10年期美債殖利率一周利率上揚 14.6基準點至4.34％，來到近15年來新高水準。

然而資金流向部分，雖殖利率持續攀升，政府公債仍穩健吸引資金流入，投資級債雖連續 4周淨流入，不過金額則相對減緩，非投資級債及新興市場債流出則持續擴大。

張瓈尹指出，長天期美債ETF對市場利率敏感度高，根據統計，停止升息後三個月以上持有長天期美債各區間的表現較優於短天期美債，顯示賺取價差的空間相對大。儘管市場預期近期美債殖利率將維持高檔震盪，如果資產配置以美債為核心，建議以長天期操作更有感，享有息收及資本利得雙重收益。