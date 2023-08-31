5位打工青年陳泓權、楊承均、鄭翠玄、陳禹妡及李昆昌都是宜蘭人（左至右）。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣首次舉辦「用我的鏡頭，說故鄉事」培訓青年小記者，讓大專院校生利用暑假打工期間採訪在地人物，用青年的「視」界說故事，今（31日）為8支影片成果發表會，5位小朋友上台分享的妙趣橫生，整個會場充滿笑聲；縣長林姿妙說，期盼藉由他們用心拍攝記錄的影片，讓更多人看到宜蘭青年無窮的潛力。

縣府勞工處青年事務科特別規畫大專院校在校生透過暑期工讀參與協助青年事務推動，鼓勵他們互動交流並深入認識在地，能留下寶貴的經驗與回憶，培訓青年小記者以採訪訪談和影音製作方式，親自參與企畫、新聞撰寫、拍攝及剪輯，用自己的視界述說宜蘭尚青的在地人物故事。

5位打工青年陳泓權、楊承均、鄭翠玄、陳禹妡及李昆昌都是宜蘭人，分別在各地念書，彼此本來不認識、專長領域也不同，相處2個月後，他們學習到實用技能與培養團體合作間的默契，不僅累積工作實戰經驗，也更認識家鄉，深入了解青年的在地故事，。

此次8支影片主角分別為新住民媽媽國小越南語老師潘錦秀及鄭家美食台印小吃鄭安娜推動母國文化過程；金魚厝邊彭仁鴻及魚仔青林曉彤發揚在地文化產業，致力地方創生；棗健康有機農場林意評與牛頭司耕牛小學堂黃勁凱讓在地農業有新面貌；大鯖魚夢工場張景堯和東鄭汽車林書賢傳承耕耘在地產業並創新。

其中，就讀清華大學鄭翠玄的夢想就是創業，這2個月跟很多創業青年接觸，從他們的創業故事中得到很多靈感，創業就是確認自己的目標，不斷尋找問題、解決問題的過程，相信清醒的停留，勝過盲目的前進。

另，剛獲得112年全國孝行獎、就讀台灣大學的李昆昌說，宜蘭真的是人文薈萃的地方，開心此次有機會學習到哥哥、姐姐們如何花盡心思管理他們的企業，還有和同事們從頭城到蘇澳爬山越嶺，沒日沒夜的剪影片等，這些都是他未來能使用的活教材，也希望自己能對宜蘭有貢獻。

勞工處表示，此次8支紀錄片可至「宜蘭縣政府青年事務科」粉絲專頁或「宜！蘭人–YEELAND」Youtube觀看。