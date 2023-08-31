中國國家主席習近平今年開始第三任期，國防部在今天送至立院的「112年中共軍力報告書」中示警稱，中共可能在習近平第三任期內，推動解決台灣問題進程，而在台海局勢升溫下，中共犯台可能性及軍事衝突風險增高。共軍亦持續以低、中、高強度軍事活動，對台保持軍事威懾力度。

報告指出，中共依據《反分裂國家法》宣稱擁有對台主權，並藉我國與友台國家交流時進行針對性軍事恫嚇，去年8月更在台海周邊開設禁航區，對我從事「聯合軍事行動」實戰化軍演，今年4月進行的「環台戰備警巡和聯合利劍演習」，也以軍事行動對我加大軍事威懾力度，此舉已破壞台海和平及展現不放棄使用武力進犯意圖。

報告稱，中共在二十大中，將「一個國家、兩種制度」方針修訂納入中共章程，對台工作政策方向更趨明確，習近平也在今年人大會議中，提到「堅定不移推進祖國統一進程」，顯示中共可能在習近平第三任期內推動解決台灣問題進程。

另針對中共犯台時機評估，報告研判現階段台海局勢受台美關係升溫，且中美兩大集團在各領域競爭，中共犯台可能性及軍事衝突風險升高。

報告指出，觀察中共第二十屆中央軍事委員會人事布局，軍委會將領具備「實戰經驗」、「科技專長」及「熟稔台海事務」等資歷，如軍委副主席張又俠曾參加中越戰爭等戰役，破格留任，軍委副主席何衛東則曾任東部戰區司令員，熟稔對台戰備事務。顯見共軍強化對台作戰整備、提升反介入／區域拒止（Anti-Access／Area Denial A2／AD）能力。

報告分析中共各軍種戰略，解放軍陸軍部隊依「機動作戰、立體攻防」戰略要求，全面提升全域作戰能力，完善「合成旅」部隊編制，建構全域機動型部隊。

解放軍海軍部隊依「近海防禦、遠海防衛」戰略要求，持續提升戰略威懾與反擊、遠海機動與兩棲突擊、綜合防禦作戰與保障等能力，確保在2035年前，於第一島鏈至第二島鏈之間海域，建立戰略防禦縱深與抗擊強敵戰力。

解放軍空軍部隊則依「空天一體、攻防兼備」戰略要求，全面提升戰略預警、空中打擊、防空反導、戰略投送、無人機作戰及綜合保障等能力，加入航空兵部隊換裝，確保2035年建成具攻防兼備能力戰略空軍，且同時擁有對第二島鏈作戰，所需空中機動、補給及戰略縱深打擊能力。

報告也提到，解放軍火箭軍部隊依「核常兼備、全域懾戰」戰略要求，擴編核彈級常規部隊兵力規模、研製新型飛彈及從事跨軍種聯合火力打擊，強化對台作戰、抗擊外軍及核威懾戰力，欲於2027年建成第一島鏈內對敵精準打擊能力，2050年建成「核天一體」戰略核力量。

針對共軍重要武器發展，報告指出，中共海軍已航艦編隊為戰力發展核心，第三艘航艦「福建號」尚在裝備整合測試，以及艦載殲35、殲15T、空警600等型機研製，未來列裝後，將協同「遼寧號」、「山東號」航艦組成遠洋作戰能力。也增加部署071、075型等兩棲登陸作戰艦，增建氣墊船及艦載直升機，發展快速突擊及立體登陸能力。

至於中共在台海周邊針對性活動，報告列出灰色地帶侵擾、網路作戰、遠海長航訓練、聯合戰備警巡、聯合登陸作戰演訓、聯合軍事行動等；而對台威脅態樣，分為高、中、低強度。

「低強度威脅」為共軍於大陸東南沿海、中線以西，進行常態化演訓活動；「中強度威脅」為共軍派遣機、艦逾越海峽中線，並利用灰色地帶手段對我進行襲擾；「高強度威脅」是共軍機、艦逾越海峽中線並劃設禁航區，執行針對性聯合軍事演習。報告強調，共軍持續以低、中、高強度軍事活動，對台保持軍事威懾力度。

國防部強調，國軍在兩岸國防預算、軍力不對稱條件下，持續整合有限資源，投資建軍備戰優先項目，強化關鍵防衛戰力，組建機動性高、量少、質精、高效能及高精準打擊戰力，統合全民總力運用，支援軍事作戰效能，以發揮全民總體戰力，使我軍立於防衛作戰「勝兵先勝」優勢，迫使中共放棄武力犯台企圖。