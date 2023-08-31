烏克蘭精英狙擊手如何攻擊俄軍

當烏克蘭部隊奮力穿越俄軍的雷區時，一支精英狙擊小組正全神貫注，一次一槍，戰略性地除掉備受矚目的俄羅斯軍方目標。

《華爾街日報》（Wall Street Journal ）和《商業內幕》（Business Insider）網30日報導，這些狙擊手自稱為「魔鬼與天使」（Devils and Angels）。而他們的要務之一，就是除掉俄羅斯高級指揮官，還有其他備受矚目的目標，至於最終的目的，就是在敵軍中製造衝擊、混亂和潰散。

美軍退役將領兼軍史學家史卡列斯（Robert Scales）說，要是敵軍準備發動攻擊，但上級卻被除掉，單位就會陷入混亂。他強調，就算將小單位領導人斬首，也能讓整個單位亂成一團。

這些在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近受訓的狙擊手說，除了槍法外，他們還接受訓練，讓自己在戰場上神出鬼沒。一位自稱費雪（Fisher）的狙擊手說：「我們默默工作，宛如隱形。」

烏克蘭精英狙擊手夜襲

烏克蘭狙擊手說，他們的任務就是讓俄軍喪膽，打擊士氣。上周一位在戰場上身受重傷的狙擊手告訴CNN說，他接受了16 次手術，只是為了重新加入烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）的前線部隊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全計畫高級顧問坎森（Mark Cancian）指出，如近幾個月來在烏克蘭的狀況般，隨著前線穩定，狙擊手變得遠比以往更重要。不過，烏克蘭狙擊手說，他們通常不會穿西方狙擊手用以偽裝，好融入環境的吉利服（Ghillie suit），因為它們太笨重，不方便徒步穿越戰場。

但話說回來，他們還是比較喜歡西方步槍。而夜視技術也有助於烏克蘭狙擊手辨識並打擊目標，6月有未經證實的影片顯示，他們靠移動目標的熱影像，來抵抗俄軍的攻擊。此外，他們也在6月除掉了惡名昭彰的俄羅斯戰俘劊子手安多諾夫（Vladimir Andonov）。