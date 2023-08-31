一名女網友表示，今年剛升大一的姪女想買機車，不過姪女爸媽意見不同，媽媽擔心她有機車會亂跑，加上學校和宿舍附近交通、生活機能都很方便，不需要買機車；爸爸則支持女兒，認為大學可以多走走看看，全家為了「買機車」一事吵翻。原PO好奇網友對此事的看法，大多人都認為應該買機車，「被同學載更危險」。

一名女網友在批踢踢發文表示，今年剛升大一的姪女已經考到駕照，最近想買一台機車，不過她爸媽卻因為意見不同起了爭執，媽媽不贊成女兒買機車，希望她把重心放在學習上，不要亂跑；加上學校交通及生活機能都算方便，不需要特別買機車。

姪女的爸爸則贊成她買機車，認為大一新鮮人有機車可以到處去，有機會交到更多朋友，好好體驗大學生活。原PO表示，姪女爸媽為了這件事吵了好幾天，好奇大家對這件事有什麼看法。

貼文曝光後引起熱烈討論，大多網友認為大一新生喜歡到處玩，如果沒機車，給別人載可能更危險，「自己騎比較好吧，給人載出事很麻煩」、「給別人載就是把生命交到別人手上」、「被同儕載更危險，每次車禍被甩飛的都是後面被載的那個。」

也有網友建議「一個學期後再看看，如果真的需要機車代步再買就好」、「先去個幾個月，有需求再來討論。」另有人認為原PO姪女的媽媽搞錯重點，「媽媽想要女兒乖，跟機車其實關係不大」、「真的要玩，沒有車照樣四處趴趴走，車根本不是重點，總不可能一輩子盯著小孩吧。」