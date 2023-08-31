高雄稍早驚傳槍擊案！今日上午9時許新興區七賢二路某知名舞廳外傳出槍響，一名男子朝路邊藍寶堅尼、BMW豪車狂開槍，警方獲報到場，尋獲空彈殼7顆及子彈1顆等證物，所幸無人傷亡。現由新興分局偵查隊全力偵辦調查，目前有掌握開槍男子。據悉，當時被害人是當地角頭「金毛」與開槍男子疑因便溺產生口角，詳細原因待釐清。
今日上午9時，金毛與友人駕駛藍寶堅尼、BMW到舞廳，金毛在舞廳外路邊尿尿玩手機，開槍的男子則站在一旁，當下開槍男子認為是金毛在偷拍他，於是雙方發生口角，開槍男子隨即拿起槍朝金毛路邊藍寶堅尼、BMW開槍，並開車逃離現場。
警方獲報到場，尋獲採集空彈殼7顆及子彈1顆等證物，所幸無人傷亡，目前正循線掌握開槍男子，全力追緝中。
金毛為現年30歲蔡姓男子，是當地警方頭痛人物，曾在2021年間砍傷網紅「超艾夾」，去年中旬其2名友人前往金毛住家位於前金區某社區大樓期間，與大樓劉姓管理員發生爭執，把劉男打的頭破血流。
金毛中彈的愛車為黃色藍寶堅尼休旅車Lamborghini Urus Performante，市價近1400萬元起。
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